Türk rap müziğinin sevilen ismi Blok3, sahne aldığı şarkılarıyla Bursa’da sevenlerini coşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlediği ’Gençlik Şenliği’ Hüdavendigar Kent Parkı’nda dolu dolu etkinliklerle devam ediyor. Gençlerin gün boyunca renkli, sportif ve interaktif etkinliklere katıldığı şölende, Emre Fel konseriyle gençler doyasıya eğlendi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bir birinden özel etkinliklerle kutlanıyor. Şenliğin ana mekanı olan Hüdavendigar Kent Parkı’nda buluşan 7’den 70’e yüzlerce Bursalı renkli, sportif ve interaktif etkinliklere katılarak unutulmaz bir gün geçirdi. Atatürk ve 19 Mayıs sergisi, ‘Gülümse Bursa’ fotoğraf alanı, resim yarışması, grafiti alanı, 360 derece fotoğraf alanı, fikir duvarı gibi aktivite alanlarına katılan gençler, retro, canlı langırt, sumo güreşi, zıpla yarış, slot car araba, mini masa tenisi, e-spor ve Redbull F1 simülasyonu gibi oyun alanlarında ise keyifli dakikalar geçirdi.

Günün sonunda ünlü rap sanatçısı Blok3 sahne alarak Bursalılara unutulmaz bir konser verdi. Sevilen şarkılarını gençler için seslendiren sanatçı, izleyenleri performansıyla coşturdu. Dillerden düşmeyen şarkılarını Bursalılarla yeniden buluşturan ünlü şarkıcı, renkli anlara imza attı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, rap müziğin sevilen ismi Blok3’e çiçek hediye ederken anı olarak selfie çektirdi.