Beyazıt Caddesi’nin altyapı sorunları, caddeyi kullanan esnaf ve vatandaşları oldukça rahatsız ediyor.BURSA (İGFA) - Cadde boyunca bulunan kanalizasyon kapaklarından çıkan ve sürekli devam eden kanalizasyon kokuları, cadde esnafını ve caddeyi kullanan vatandaşları fark edilmemesi imkansız bir kokuya maruz bırakıyor.

Mahalle esnafları bu bitmek bilmeyen kanalizasyon kokuları hakkında isyanda bulunurken şu ifadelere yer verdiler:

- “Kanalizasyon kokularının çok uzun süredir giderilmedi, dükkanımıza gelen ve caddeden geçen herkesi rahatsız ediyor.

- “Dükkanlarımızın kapısını açamaz olduk. Bu pisliğin giderilmesi hakkında çok kez şikayetlerde bulunduk, dilekçeler yazdık ama sonuç yine aynı, yine aynı. Yetkililerden yardım bekliyoruz.”