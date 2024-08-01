Beşevler Mahallesi’nin hasarlı ve bozuk yolları, Beşevler Mahallesi’nde yaşayan ve bu sokakları kullanan araç sahiplerini, maddi hasar tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler Mahallesinde hasarlı yol problemi devam ediyor.

Mahalle sakinleri, Beşevler’in bozuk yollarına adeta isyan ediyor.

Yollardaki bozuklukların, araçlarında mekanik arızalara yol açtığını ve bu arızaların ciddi maliyetleri olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, sorunun daha önce de yetkililerle birçok kez paylaşıldığını fakat geri dönüş alamadıklarını söyledi.

Zaman zaman belli alanlarda yapılan onarım çalışmalarının yetersiz olduğunu belirten mahalle sakinleri, Beşevler bölgesinin bütüncül olarak ele alınmasını talep ettikelerini kaydetti.