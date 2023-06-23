Bursa İli Orman Yangınlarını Söndürme ve Mücadele Komisyonu Kararları

İçişleri Bakanlığının 07.08.2020 tarihli Orman Yangınları Genelgesi gereğince,6831 sayılı Orman Kanunu’nun 69. Maddesine göre düzenlenen ve Bakanlar Kurulu’nun 10.09.1976 gün 7/12520 sayılı kararıyla yürürlüğe giren “Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında” Yönetmeliğin 32. Maddesine göre Bursa İli Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonunun almış olduğu karar gereği;

30 Haziran – 30 Eylül 2023 tarihleri arasında BURSA İli ve İlçelerinde ormanlara giriş ve çıkışlar (işi ve ikameti gereği girip-çıkanlar dışında) ile ormanlık alanlarda mangal, semaver vb araçlarla ateşli piknik yapmak, orman içinde ATV, UTV, motosiklet kullanmak, motorlu vasıtalarla sportif faaliyetler yapmak, çadırlı kamp yapmak, dilek feneri, meşale, havai fişek kullanmak, bahçe temizliği için ateş yakmak, anız yakmak ve her türlü kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır.

Bununla birlikte resmi tescilli orman parkı, piknik/mesire alanlarında 30 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında akşam saat 20:00 den ertesi sabah saat 08:00 e kadar mangal,semaver vb. amaçla kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır.

Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında suç niteliğine göre 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre adli ve/veya idari işlem yapılmasına karar verilmiştir.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR

İbrahim Uslu