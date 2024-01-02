Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bursa İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde, can ve mal güvenliği açısından risk taşıdığı belirlenen fare figürlü taşınabilir armatürlerin toplatılması kararı aldı. Ürünün güvensizliğinin tespit edilmesi üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 27 Eylül 2023 tarihli ve 5045623 sayılı İdari Yaptırım Kararı ile ürünün piyasaya arzını yasaklayarak, satışa sunulan ürünlerin toplanarak bertaraf edilmesine karar verdi.

Bursa Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu taşınabilir armatürün güvensiz olduğu ve can ile mal güvenliğini tehlikeye attığı vurgulanarak, ürünün üretici ve model bilgilerinin yer aldığı açıklamada, "Bakanlığımızca güvensiz olduğu tespit edilerek can ve mal güvenliği açısında tehlike arz eden aşağıda üretici ve ürün bilgileri yer alan taşınabilir armatürün piyasaya arzının yasaklanmasına, piyasaya arz edilmiş ürünlerin toplatılarak bertaraf edilmesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 27/09/2023 tarihli ve 5045623 sayılı İdari Yaptırım Kararı ile karar verilmiştir. Söz konusu ürünü satan/kullananların ellerinde bulunan ürünleri Ahmet Yesevi Mah. Hürriyet Cad. No:25/D Nilüfer/BURSA adresine, düzenlenecek tutanakla teslim etmeleri gerekmektedir." denildi.