Bursa'da 21 Ocak Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan ziyaret dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte o yollar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Ocak Cumartesi günü 13:00'da Osmangazi İlçesi Meydancık - Gökdere meydanı arasında açık hava mitingi düzenleyecek.

Miting dolayısıyla Bursa'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Buna göre;

"19 Ocak Perşembe günü saat 22:00' dan itibaren Gökdere Kavşağı ile Meydancık Kavşağı iniş ve çıkış,

21 Ocak Cumartesi günü saat: 09.00 itibariyle Kemal Bengü Caddesinde bulunan Acemreis Cami Kavşağından Gökdere gidiş - geliş, Mahmudiye Kavşağından Gökdere gidiş - geliş, Meydancık Kavşağından Gökdere Kavşağına iniş ve çıkış, Etbalık Kavşağı, Beyazıt Caddesinden Gökdere gidiş ve geliş istikametlerindeki yollar, Davut Kadı Caddesinden ( İncirli Caddesi)- Şenöz Işıklar- Meydancık Kavşağı açık hava mitingi bitinceye kadar araç trafiğine kapatılacak.

Yıldırım ilçesinde bulunan Kurtuluş Caddesini kullanacak olan araç ve sürücüleri için Cadde Tekyön iniş olarak kullanılacak" yoları trafiğe kapalı olacak.

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada alternatif güzergahlara da yer verildi. Emniyet tarafından yapılan açıklamada, "Araç sürücülerinin miting öncesi ve miting süresince, İzmir yolu, Yakın doğu çevre yolu, Ankara yolu, Avrupa Konseyi Bulvarı, Yeşil türbe istikametinden Setbaşı istikameti, İncirli Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Namazgâh Caddesi, Teleferik istikameti, İpekçilik Caddesi, Beyazıt Caddesi, Mudanya yolu ve Eğitim Cadde istikametlerini kullanmaları, Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için özellikle trafiğe çıkacak olan sürücülerin toplu taşıma araçlarını kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.