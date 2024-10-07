

Sanayi kenti Bursa’nın ara kademe eleman ihtiyacını karşılamak için meslek liselerine de burs sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminde üniversite öğrencileri ile mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencileri için vereceği BURSKOOP Burs Desteği’ne başvurular başlıyor. Burs başvuruları, 7-14 Ekim tarihleri arasında www.burskoop.com internet adresinden online olarak yapılacak. Başvuru sürecinde istenecek belgelere, başvuru şartlarına ve başvurunun nasıl yapılacağına dair bilgilere öğrenciler yine BURSKOOP’un internet sitesinden ulaşabilecek.

www.burskoop.com internet adresinden online olarak alınan başvurular, belirlenen kriterlere göre incelenecek ve kriterleri sağlayan öğrencilere BURSKOOP Burs Desteği sağlanacak. Başvuru yapan öğrenciler, sonuçlarını incelemeler tamamlandıktan sonra kişisel BURSKOOP hesaplarından görebilecek.

Sosyal belediyecilik ilkesi ile Bursa’yı sağlıklı bir geleceğe taşımak için çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eğitimin her alanında öğrencilere ve velilere destek olduklarını belirtti. Yeni eğitim ve öğretim yılında üniversite öğrencilerine ve mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencilerine burs vereceklerini ifade eden Başkan Bozbey, belirlenen kriterlere uyan tüm öğrencilere bursların verileceğini ifade etti. BURSKOOP’un internet sitesinden belirlenen tarihler arasında başvuruların yapılmasını isteyen Başkan Bozbey, sonuçların kısa sürede açıklanarak öğrencilere bildirileceğini dile getirdi.

Kaynak: BÜLTEN