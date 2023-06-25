Bursa Kent Konseyi tarafından hemşehri dernekleri, federasyonları ve konfederasyonlarının katılımıyla düzenlenen bayramlaşma programı, Kurban Bayramı’nın 3’üncü günü Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda gerçekleşecek. Edirne’den Kars’a, Balkanlardan Kafkaslara kadar birçok farklı kültür, bayramlaşmada temsil edilecek.BURSA (İGFA)- Hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, çok ortaklı ve aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesi için faaliyetlerini sürdüren Bursa Kent Konseyi, Kurban Bayramı’nın üçüncü günü düzenleyeceği “Bursa Büyük Hemşehri Bayramlaşmasına hazırlanıyor.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda 30 Haziran Cuma günü saat 14.30’da gerçekleşecek programda, tüm yörelere özel bayramlaşma gelenekleri yaşatılacak.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, “Bursa, bir göçmen şehri. Gönül coğrafyamız ve Anadolu’nun farklı illerinden gelen vatandaşlarımızla bir arada yaşadığımız fevkalade bir şehir. Bayramlaşma etkinliğinde kültürleri bir araya getirip dostlarımızı, farklı illerden gelen kardeşlerimizin bir arada olup birbirlerini tanıması, birbirlerine daha yakın olmasını sağlayacak böyle bir etkinlik başlattık’’ dedi.

Bursa’da kimsenin, kimseye hoş geldin deme lüksü olmadığını hatırlatan Orhan, “Hepimiz bir yerlerden göç ettik. Bursa’ya sahip çıkmak, Bursa’da kentlilik bilincini oluşturmak, o kültürlerin zenginliklerini hep beraber tanıyıp, yaşamak ve kültürlerimize sahip çıkmak tek hedefimiz. Bayramlaşma programının, Bursa’nın sahiplenilmesi, kentlilik bilincinin oluşması açısından çok güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.