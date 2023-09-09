Bursa'nın merkezinde yer alan tarihi Yıldırım Beyazid Camii, 628 yıllık bir geçmişe sahip ve bu uzun tarihi boyunca sinek istilasından etkilenmiyor. Bu ilginç durum, caminin mimari yapısı sayesinde gerçekleşiyor. Caminin kapısından itibaren başlayan bir hava akımı, sineklerin caminin içine girmesini engelliyor.

Caminin imamı, bu özel hava akışını şu şekilde açıklıyor: "Adımınızı bu kapıdan içeriye attıktan sonra fark edeceksiniz, yani kapının önünden bile hava akımını hissedebiliyorsunuz." Bu hava akışı, cami içindeki sıcaklığın yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak olmasını sağlıyor ve cemaatin ibadetini rahatça gerçekleştirmesine katkıda bulunuyor.

Cami imamı Uğur Gedik, bu olayı gözlemleyerek kayıt altına aldı ve insanlara göstererek paylaştı. Sineklerin içeriye girememesinin sebebini araştıranlar, deve kuşu yumurtalarının cami kemerinde yer aldığını fark etmişlerdi. Ancak cami imamı, deve kuşu yumurtalarının sineklerle değil, örümceklerin cami içinde ağ örmesini engellemek amacıyla kullanıldığını belirtiyor.

Gedik, bu durumun asıl nedeninin içeride oluşan hava akımı olduğunu vurguluyor. Sıcak hava, sinekleri camiye doğru itiyor ancak içerideki serin hava, sineklerin içeriye girmesini engelliyor. Bu durumu şu şekilde özetliyor: "Sıcak hava sinekleri buraya doğru itiyor, ama içerideki serin hava girmelerini engelliyor, âdeta görünmez bir perde varmış gibi."

Tarihi caminin bu ilginç özelliği, caminin inşasında kullanılan mimari planlamadan kaynaklanıyor. Gedik, tarihi camilerin konumlarından tutun da planlamalarına, mimarisine kadar her şeyin hesaplandığını ve kitaba dayalı olarak inşa edildiğini vurguluyor. Ecdadın bu tür ayrıntıları düşünerek camiler inşa ettiğini ve bu örneklerin günümüze ilham kaynağı olduğunu belirtiyor.