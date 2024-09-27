Bursa’da camiler denetimli serbestlik hükümlüleri tanafından temizlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerin toplum hayatındaki önemini hatırlatmak, vatandaşların camiler ile daha sık ve olumlu bir ilişki kurmasına vesile olmak amacıyla 1986 yılından bu yana her yıl 1-7 Ekim tarihleri “Camiler ve Din Görevlileri Haftası" olarak kutlanıyor.

Bu çerçevede harekete geçen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Bursa İl Müftülüğü işbirliği yapıp Camiler ve Din görevlileri haftası münasebetiyle Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesinde bulunan Arafat Cami ve Alemdar Camii’nin temizlik, bakım ve onarımının denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından yapılmasını sağladı. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, okul ve camilerin temizliğinin, denetimli serbestlik çerçevesinde hükümlülerden oluşturulan bir ekip ile düzenli olarak yapıldığını, bu sayede hükümlülerin kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma cezalarını çektiklerini ifade etti.