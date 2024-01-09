Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Alanyurt Yeni Mahalle Merkez Cami’si, Google Maps üzerinde Sagopa Kajmer Cami-i Şerifi olarak değiştirilince, sosyal medya üzerinde büyük bir tartışma başladı. Caminin isminin 2 hafta önce yapılan değişiklikle Sagopa Kajmer'e ithaf edilmesi, vatandaşlar arasında tepki ve şaşkınlık yarattı.

Olay, sadece İnegöl ile sınırlı kalmadı; benzer bir faaliyetin Balıkesir ve Kestel bölgelerinde de gerçekleştiği gözlemlendi. Sosyal medyada paylaşılan bilgiler, Sagopa Kajmer hayranlarının sadece camilere değil, aynı zamanda Bursa'da bir fabrikanın adını da değiştirerek Sagopa Kajmer Fabrikası olarak yeniden adlandırdıklarını ortaya koydu.