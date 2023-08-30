Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'nde bugün meydana gelen olayda, bir kişi elektrik trafosuna girdikten sonra elektrik çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çevredekilerin ihbarı üzerine hızla harekete geçerek yaralıya müdahalede bulundu. Yaralının ilk yardımı olay yerinde yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye sevk edildi.

Olay anında trafoya giren kişi elektrik akımına kapılarak yaralandı. Kendisini dışarı atmayı başaran kişi, yerde hareketsiz bir şekilde kaldı. Durumu fark eden çevre sakinleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra acil tıbbi müdahale gerektiren durumu nedeniyle hastaneye sevk etti.