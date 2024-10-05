Bursa’nın en büyük sorunları arasında yer alan çevre kirliliği kentin dört bir yanına yayılırken vatandaşlar rahatsızlıklarını dile getirdi.BURSA (İGFA) - Sanayi bölgesi olmasının yanı sıra büyük bir üretim merkezi haline gelen Bursa’da kirliliği arttıran en büyük sebeplerden biri de nüfus yoğunluğu oldu.

Fabrikaların etrafa yaydığı çevreyi tehdit edici unsurların ardından vatandaşların kenti elleriyle daha fazla kirli hale getirmesi de tepki altında.

Bazı vatandaşlar bilinçsiz ve duyarsız vatandaşlar yüzünden kentin kirlilik tarafından tehdit altında bırakıldığını belirtirken, toplumsal bir uyarının gelmesi gerektiğini belirtti.