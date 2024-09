Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 101. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Bursa’da Heykel Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu ve basın açıklaması gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen törene Milletvekili-Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, İlçe Başkanları, İl-İlçe Yöneticileri, İl-İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından CHP Bursa İl Sekreteri Yasemin Reçber, partinin kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.

Reçber’in açıklaması şu şekilde:

“Bugün 9 Eylül. Halkın Partisi 101 yaşında.

Bağımsızlık mücadelesinin sonunda şanlı geçmişimizin kararlılığıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin, ilk partisi Halk Fırkası ile başlayan demokrasi mücadelesi bizlerle bugün devam ediyor.

Uçurumun kenarında bir yitik ülkeden, modern Cumhuriyeti inşa eden Büyük Önder ve Kurucu Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk’ü ve arkadaşlarını saygı, şükran ve minnetle anıyoruz.

9 Eylül 1923 günü Halk Fırkası olarak kurulan ve sonradan Cumhuriyet Halk Partisi’ne dönüşen Türkiye’nin en köklü ve en büyük örgütü bugün 101.yaşını kutluyor. Bu gurur hepimizindir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihi Türkiye tarihidir. Türkiye’nin ilerleme tarihidir. 1923’ten beri, her akşam memleketimizdeki her haneye misafir oluyor, her haneye bizden haber veriyoruz.

Telgrafla iletişim kurulan günlerden, radyolardaki ajans saatlerinden, televizyon yayınlarından bugün dijital iletişime evrilen dönüşümün tek tanığıyız.

1930’ların sanayi hamlelerinde, 60’ların öğrenci mücadelesinde, 1970’lerin dar sokaklarındaki demokrasi mücadelesinde halkımızın yanındaydık. 1980 darbesi ile kapatılan partimiz, 1990’ların ikinci yarısında tekrar siyasete döndü ve halkın omuz hizasında konumlandı. Geçmişte olduğu gibi 2000’lerde de, tam bağımsız Türkiye için çabalayan, yabancı postalların ülkemize girmesine engel olan Cumhuriyet Halk Partisi, tarihe karşı sorumluluğunu yerine getirmiştir.

21. yüzyılın 2.çeyreğine başlayacağımız bu günlerde adalet vurgusuyla kimseyi ötekileştirmeden, kurucu parti olmanın vakarıyla başladığımız yeni demokrasi mücadelesi; meyvelerini son yerel seçimde vermiş ve güzel ülkemizde halkımız Cumhuriyet Halk Partisi’ni Türkiye’nin 1.partisi yapmıştır.

Bugün, tüm Cumhuriyet Halk Partililer olarak bu bilinç ve sorumlulukla davranmaktayız.

101 yıllık partimize yaşattığımız gururu, yapılacak -zamanında ya da erken- ilk genel seçimde tüm Türkiye’de de halkımızla paylaşma kararlılığındayız.

Türkiye ittifakı, yere düşen ekmeği düştüğü yerden kaldırıp, başının üzerine koyanların ittifakıdır. Bugün ekmek yine yere düşmüştür ve o ekmeği yine kaldırmak hepimizin görevidir.

Türkiye ittifakının mimarı, Genel Başkanımız Özgür Özel ile geleneği geleceğe taşıyacak ve ülkemize hak ettiği refahı birlikte getireceğiz.

Bilinsin isteriz ki;

Büyük önder, Mustafa Kemal Atatürk’ün iki büyük eseri olan Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi yaşayacak, hakimiyet sonsuza kadar milletin olacaktır.

Başta ilk Genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Altıoku yüreğinin üzerinde gururla taşıyıp bugünlere getiren tüm şanlı geçmişimizi, parti büyüklerimizi şükran, saygı ve minnet duygularıyla anıyoruz.”

Reçber’in açıklamasının ardından Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal da acıkmalarda bulundu.

Sarıbal, “Bu devletin en önemli önderi elbette Mustafa Kemal Atatürk. 101 yıl önce gericiliği gönderip yurttaşlığı getirdi. Demokrasinin en önemli unsuru olan varlığını ortaya koydu, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıdı. Akla, bilme ve çağdaşlığa, demokrasi ve özgürlük devrimini bu günlere kadar taşıdı. Bütün yaşananların sonunda ayakta duran, toplumun umudu olduğunu her defasında ortaya koyan bir CHP var. CHP üye yöneticisi kim varsa bütün unsurlarının yeniden Türkiye’de var olan bitenleri değerlendirmesi gerekiyor. Narin kızımızın yaşadığı durumu görüyoruz. Gerici, dogmacı, biatçı, sosyal yardımları kendi sadakası gibi yaratan AKP’den bahsediyoruz. Bu ülke bu günlere kolay gelmedi. Büyük önder o yüzden hep ‘Akıl ve bilim’ dedi. Bilime değer verin dedi. Temel insan haklarını yok sayan, adaleti kendi kontrolüne almış bir yapıyla karşı karşıyayız. Yerelde aldığımız birinciliği genele taşımak zorundayız. Hiç kimsenin kimliğine, inancına, ekonomik durumuna bakmadan, kategorize etmeden, ötekileri önceleyerek yeni bir paradigma kurmak zorundayız” şeklinde konuştu.

Tören konuşmaların ve çelenk sunumunun ardından sona erdi.