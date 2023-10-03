Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir apartmanın teras katında meydana gelen trajik bir olayda, bir çift çelik boru çekme işlemi sırasında elektrik akımına kapılarak yaralandı. Olay, Hürriyet Mahallesi Marif Sokak üzerinde bulunan Kahveci apartmanında meydana geldi. Hüseyin ve Zeynep Kahveci çifti, evlerinin teras katında tadilat çalışmaları için elektrikli makara sistemi kullanarak çelik boru çekmeye çalıştılar. Ancak, çelik borunun yüksek gerilim hatlarına yakın geçmesi sonucu elektrik akımına kapıldılar.

Komşuların yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Kahveci (65) ve Zeynep Kahveci'ye (55) ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çifti Orhangazi Devlet Hastanesine sevk etti. Görgü tanıkları, elektrik çarpmasının çelik borunun yüksek gerilim hatlarına yakın geçtiği sırada yaşandığını ifade ettiler.

Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaparken, Hüseyin Kahveci'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.