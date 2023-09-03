Bursa’da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Bursa’da saat 16.00 sıralarında Mudanya’nın Göynüklü ile Altıntaş mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına, çok sayıda ekip havadan ve karadan müdahale ediyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra, arama kurtarma ekipleri ve Göynüklü Mahallesi sakinleri de bölgede canla başla alevleri söndürmek için mücadele ediyor. Havanın kararmasıyla gece görüşlü helikopter ile havadan, 132 araç ve 420 personelle karadan müdahale sürüyor.