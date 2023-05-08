Bursa İpeği ve İznik Çinisiyle ‘Zanaat ve Halk Sanatları’ dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dâhil olan Bursa, Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda ateşte açan çiçekleri Çini ve Seramik Sempozyumuyla masaya yatıracak.BURSA (İGFA) - Bursa’nın turizmden aldığı payı artırmak amacıyla kentin sahip olduğu tüm değerleri vitrine çıkaran Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla Bursa 2021 yılında ipek ve çini ile UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dahil olmuştu.

Bursa’ya has bu değerleri evrensel değer haline getirip, Bursa turizmine katma değer sağlamayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Çini ve Seramik Sempozyumu düzenliyor.

Sempozyumun ön hazırlık toplantısı akademisyenlerin yanı sıra konunun tüm taraflarının katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yapıldı.

Sempozyuma yönelik hazırlık toplantısını değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk, Bursa’nın zanaat ve halk sanatları dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına akreditasyonunun tamamlandığını hatırlattı.

Önümüzdeki süreçte çini ve seramik sempozyumu ile ilgili akademik süreci tamamlayacaklarını belirten Baştürk, Uludağ Üniversitesi, Mudanya Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesindeki öğretim görevlilerin katılımıyla, İznik Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra sanatçılar ve konunun tüm taraflarıyla uluslararası bir sempozyum gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.