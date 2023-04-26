Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Bursa'da renkli etkinliklerle kutlayan Özel Egeberk Anaokulu öğrencileri, çok eğlendi.BURSA (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Özel Egeberk Anaokulu'nda da coşkuyla kutlandı. Kutlama programı kapsamında 6 yaşındaki öğrencilerinden oluşan bando takımı, okul bahçesinde renkli bir gösteri sahneledi.

İki gün süren kutlamalar kapsamında çocuklar, okul bahçesine kurulan dönen salıncakta çok eğlenirken buuble show ile de kendilerini balonların içinde buldular. Miniklerin 23 Nisan konulu resim sergisini açtıkları etkinlik dizisi pamuk şeker keyifle devam etti.

Özel Egeberk Anaokulu Kurucu Müdürü Nesrin Civan, çocukların mutluluğunun tüm dünyaya bedel olduğunu söyledi.