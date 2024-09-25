Bursa’da sokakta torpillerle oynayan çocuklar yangına neden oldu. Çocukların yaktığı bir torpilin ağaçlık alanda patlaması sonucu çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi 708. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta torpille oynayan çocuklardan birinin ateşlediği torpil ağaçlık alanda patladı. Kuru otların patlayan torpille beraber tutuşmasıyla ağaçlık alanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar ağaçlık alandan yükselen dumanı görmesiyle polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından polis ekipleri olay ile ilgili tahkikat başlattı.