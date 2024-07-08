Bursa’da çöp ev haline getirdiği evini temizlemeye gelen belediye ekiplerine bıçak çekip saldıran şahıs, kendisini ikna etmeye çalışan polis memuru T.H’yi de kolundan bıçakla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay 4 Temmuz günü saat 11.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi’nde meydana geldi. ’Çöp ev’ ihbarı alan Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ürünlü Caddesi’ndeki adrese geldi. Belediye ekiplerini karşısında gören 2 katlı evin sahibi Feyzullah Y., eline aldığı bıçakla belediye ekiplerinin eve girmemesi için direndi. Eve giremeyen ekiplerin ihbarı üzerine adrese polisler sevk edildi. Feyzullah Y. kendisini ikna etmeye çalışan polis memuru T.H.’yi kapıyı açmaya çalıştığı sırada kolundan bıçakla yaraladı. Bölgeye takviye ekipler gönderilirken, yaralı polis, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Polisler, direnmeye devam eden Feyzullah Y’yi, pencerenin kırık camından sıktıkları biber gazıyla etkisiz hale getirmek istedi. Yaşlı adam, elindeki bıçakla dışarı çıkıp, ekiplere saldırmaya devam etti. Bıçağın elinden düşmesiyle yakalanan Y. tedbir amaçlı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Feyzullah Y. sevk edildiği adliyede Cumhuriyet savcısına ifade verdi. Feyzullah Y., savcının talimatıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ek Hizmet Binasına sevk edildi. Feyzullah Y.’nin tedavisine başlandı.