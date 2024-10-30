TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu’nun Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 4. ELO Satranç Turnuvası sona erdi.

İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 4. Elo Satranç Turnuvası, 26-27 Ekim 2024 tarihlerinde Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği organizasyon desteği ile Bursa Akademik Odalar Birliği Ortak Salonu, İnşaat Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası Fuaye alanlarında düzenlendi.

Turnuvaya 6 Kategoride olmak üzere 17 ilden toplam 315 sporcu başvuruda bulundu.

Turnuvanın başlangıç hamlesini, Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Mehmet Durak ve TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Üyesi Uğur Onur Çinko yaptı.

Açılışta sporculara ve ailelerine hitap eden TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Üyesi Uğur Onur Çinko, "Satranç, zihinsel yeteneklerinizi geliştirmenin yanı sıra stratejik düşünme becerilerinizi de artırmanın mükemmel bir yoludur. Turnuvaya katılan tüm sporcuların hayatları boyunca satranç oynamaya devam etmelerini;" bu ülkenin Mühendisleri, Mimarları ve Şehir Plancıları arzuladığını ifade etti.