Bursa’da cumhuriyetin 101. yılı çerçevesinde gerçekleştirilen kutlamada çelenk töreni yapıldı.

Bursa’da cumhuriyetin 101. yılı çerçevesinde kutlama etkinlikleri devam ediyor. Bursa Valiliği tarafından düzenlenen programda Heykel’deki Atatürk anıtında çelenk töreni yapıldı. Törende Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan tarafından çelenk sunuldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla tören sona erdi.