Bursa’da Cumhuriyet’in ilanının 101. yıldönümü büyük coşkuyla kutlandı. Kutlamalara binlerce Bursalı katılırken, F16’ların gösterisi nefesleri kesti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yılı, Bursa Valiliği tarafından düzenlenen programla kutlandı. Atatürk Caddesi’ndeki törene büyük ilgi gösteren vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla kutlamaları izledi. Törenler, Vali Erol Ayyıldız Tarihi Valilik Binası’nda protokol üyeleriyle birlikte tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Ardından Vali Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan halkı selamladı.

Bu kapsamda Bursa Valiliği tarafından Heykel’de de kutlamalar gerçekleştirildi. Askeri birlikler ve polislerin gösterisi vatandaşlardan tam not aldı. Atlı polis birliği ve alp kıyafetleri askerler de büyük ilgi gördü.

Kutlamaları Vali Ayyıldız, Başkan Bozbey’in yanısıra Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç, Emel Gözükara Durmaz, Ayhan Salman, Selçuk Türkoğlu, Orhan Sarıbal, Hasan Öztürk, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kayıhan Pala, Bursa İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da katılım gösterdi.

Törenlerde F-16’lar gösteri uçuşu yaptı. Vatandaşların hayranlıkla izlediği gösteriler sonrası, Türk Bayrağı’nın göndere çekildi. Törende konuşan Bursa Valisi Ayyıldız, “Tek millet, tek devlet, tek vatan ve tek bayrak ülküsüyle yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltmeye; milli birlik, beraberlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde yaşamaya, birbirimize kenetlenmeye mecburuz. Uluslararası arenada yaşananları, ülkemizin de içinde bulunduğu bölgeye yapılan hamleler ve paylaşımları görüyoruz. Çok şükür milletimiz ve devletimiz yaşanan gelişmeleri doğru okuma, karşılama konusunda bugün geçmişin şartlarıyla kıyaslanmayacak derecede imkan, kabiliyet ve tecrübeye sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti bugün dünyanın tüm mağdur ve mazlumlarının umut kapısı olmuştur. DEAŞ PKK, PDY, YPG ve FETÖ eli kanlı terör örgütleridir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti siyasi, ekonomik, diplomatik ve askeri alanlarda ne kadar güçlü olduğunu kendisine operasyon yapılamayacağını, dost düşman herkese defalarca göstermiş ve göstermeye devam edecektir. Hepimizin birlik ve beraberliğiyle ulaşmış olduğumuz istikbal hedefimiz; medeniyetler seviyesinin daha da üstüne inşallah çıkacaktır. Dik duruşuyla azametini gösterin milletimize bir kez daha millet ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi

Vali Ayyıldız, resepsiyonda Bursa protokolü ve milletvekilleri halkın bayramını kutladı. Muradiye Cami İmam Hatibi Lütfü Taşçı da şehitlerin ruhuna ithafen Kuranı Kerim tilaveti sundu.