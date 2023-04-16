Bursa'da Orhaneli-Keles-Büyükorhan-Harmancık ve Osmangazi'ye Bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DAĞDER), iftar programı düzenledi.BURSA (İGFA) - DAĞDER Genel Başkanlığınca düzenlenen aile iftarına; MHP Bursa Milletvekili Adayı Yaşar Türk'ün yanı sıra DAĞDER Yönetim Kurulu üyeleri, DAĞDER Şube başkanları, DAĞDER Temsilcilik yöneticileri ve DAĞDER’e hizmet veren emektar çalışanlar katıldı.

Salon DAĞDER’de tasavvuf müzikleri eşliğinde gerçekleştirilen iftar programının açılış konuşmasını yapan DAĞDER Genel Başkanı İsmail Aydoğdu, rahmeti ve bereketiyle tüm insanlığı kuşatan Ramazan Ayı’nın manevi ikliminde bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek; "Göreve geldiğimiz andan itibaren DAĞDER’e ve yöremize hizmet etme noktasında var gücümüzle çalıştık. Çoğu kez ailelerimizi bile ihmal ettik. Kendi ailem ve eşim başta olmak üzere çalışma arkadaşlarımın kıymetli ailelerine özellikle eşlerine bizlere sabır ve tahammül gösterdikleri için yürekten teşekkürediyorum. DAĞDER, sadece dağ yöresine yönelik değil bütün BURSA’ya hizmet etmeyi ilke edinmiş çatı bir kuruluş. Bizler, birlik ve beraberlik ruhuyla ‘Hemşerilik’ üst kimliğinde birleşerek insanımıza hizmet noktasında birbirine güvenen ve inanan, azmi ve kararlılığından zerre kadar ödün vermeyen gönül insanlarının yer aldığı bir gök kubbeyiz. 40 yıllık bir maziyi geride bırakırken her geçen yıl daha ilerisini amaçlayan, misyonumuza, geleceğimize ışık tutan vizyonumuza ve bizi biz yapan değerlerimize sıkı sıkıya bağlı kaldık" diye konuştu.

Aynı zamanda DAĞDER Yönetim Kurulu üyesi de olan MHP Bursa Milletvekili Adayı Yaşar Türk'ü ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduklarını vurgulayan Aydoğdu ayrıca, Salon DAĞDER’in restorasyonunda gösterdikleri çaba ve verdikleri emek dolayısıyla Yönetim Kurulu Üyeleri Nurcan Karadağ ve Celal Atış'a teşekkürlerini iletti.

“BİRLİKTE OLMAYA MECBURUZ”

MHP Bursa Milletvekili Adayı Yaşar Türk, DAĞDER'in kuruluşundan bugüne dağ yöresinden binlerce insanın sorunlarını dile getirme ve çözüm önerileri geliştirme noktasında gözü kulağı olduğuna dikkat çekti.

DAĞDER'in gelişen ve her alanda lider ülke konumuna gelen Türkiye'mize paralel olarak gelişmesi ve ilkeleri çerçevesinde büyümeye devam etmesinin zorunlu olduğuna vurgu yapan Türk, "Bizler hangi görevde olursak olalım DAĞDER'e ve İnsanımıza çıkmaya devam edeceğiz. Yöremiz, eğitimden hayvancılığa kadar birçok alanda kenarda kıyıda kalmış, daha doğrusu bırakılmış. Bunun çok çeşitli sebepleri var elbet. Lakin geldiğimiz nokta itibarıyle geçmişi ısıtıp ısıtıp önümüze koymaktansa çözüm odaklı olmayan kısır tartışmaları bir kenara bırakarak birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Peygamber Efendimizin bir hadisinde ifade ettiği gibi 'birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Dolayısıyla bizim birlikte olma mecburiyetimiz var" diye konuştu.

Programın sonunda tüm üyeler tek tek kürsüye çıkarak duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Özellikle çocukların keyifli anlar yaşadığı program, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.