Konser için Bursa’ya gelen Dedublüman grubu söylediği şarkılarla Bursalıları mest etti.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda Bursalılarla buluşan Dedublüman grubu, söylediği şarkılarla sevenlerini kendilerine bir kez daha hayran bıraktı. Sahneye çıktığı ilk andan itibaren enerjileri ile Bursalılara benzersiz bir atmosfer yaşatan Dedublüman grubu, konserinen “Belki” şarkısı ile başladı. İlk şarkısından itibaren tüm performansına hayranlarının eşlik ettiği grup, Açıkhava Tiyatrosu’nu coşturdu. Ünlü grubun şarkılarına coşku ile eşlik eden hayranları unutulmaz bir gece yaşadı.