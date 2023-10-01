Bursa Emniyet Müdürlüğü, şehir merkezinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlenen 'Huzur' uygulamalarını sürdürüyor. Bu uygulamalar, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından koordine ediliyor.

Asayiş, TEM, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin katıldığı uygulama kapsamında 705 şahsın UYAP (Uyuşturucu ve Yasa Dışı Ateşli Silahlarla İlgili İşlemler) sorgulaması yapıldı. Bu sorgulamalar sonucunda uyuşturucu madde taşıyan, kurusıkı silah bulunduran ve çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Uygulama sırasında 1 adet kurusıkı silah, 17.35 gram esrar, 12 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca, 245 araç da kontrol edildi ve 16 araç sürücüsüne toplamda 25 bin 332 lira trafik cezası kesildi. Emniyet güçleri, şehirdeki bu tür uygulamalarla halkın güvenliğini ve toplum düzenini korumaya devam ediyor.