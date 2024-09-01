Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak ve eğitim yöneticileri, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ı ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Ziyaret kapsamında, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen proje hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Proje kapsamında, "kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma" cezası alan yükümlüler, ihtiyaç sahibi okulların boya-badana ve genel tamir işlemlerini gerçekleştirdi. Bu sayede hem okulların fiziki koşulları iyileştirildi hem de yükümlüler topluma faydalı bir katkıda bulunma fırsatı elde etti.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu proje, hem okullarımızın ihtiyaçlarının karşılanması hem de yükümlülerin topluma faydalı bireyler olarak kazandırılması açısından büyük önem taşıyor. Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Ramazan Solmaz’a, eğitime verdiği değerli katkılardan dolayı teşekkür ediyorum."

Proje, hem okulların ihtiyaçlarının karşılanmasına hem de yükümlülerin topluma kazandırılmasına katkı sağlayarak toplumda büyük bir farkındalık yaratmayı hedefliyor. Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün bu örnek projesi, hem eğitim hem de sosyal entegrasyon alanlarında önemli bir model oluşturuyor.