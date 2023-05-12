Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Denizcilik Fakültesi ve Gemlik YILPORT Holding yöneticileri arasında proje ve üniversite sanayi işbirliği tanışma toplantısı gerçekleştirildi.BURSA (İGFA)- Gemlik’te gerçekleştirilen toplantıya BTÜ Rektör Yardımcısı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sinan Uyanık, Dekan Yardımcısı. Doç. Dr. Erinç Dobrucalı, Doç. Dr. Gökçe Çiçek Ceyhun, Gemlik YILPORT Limanı Genel Müdürü Remzi Cem Göktaş, Terminal Direktörü Ali Ekber Şimşek, Satış ve Pazarlama Kıdemli Müdürü Emre Atay katıldı.

BTÜ Denizcilik Fakültesi akademisyenleri ve YILPORT Holding arasında Gemlik YILPORT Limanı için mavi büyüme stratejilerinin belirlenmesi başlıklı ve bir yol haritası oluşturulacak.

Hayata geçirilmesi planlanan projeler kapsamında mavi büyüme ve mavi ekonomi kavramları hakkında bilgilendirmelerde de bulunulacak. Liman paydaşları ile görüşmeler ve odak grup toplantılarının da gerçekleştirileceği projeler kapsamında dünyadaki diğer örnekler incelenerek Gemlik YILPORT Limanı için mavi büyüme kriterlerinin de belirlemesi hedefleniyor.

Elde edilen bilgiler ve belirlenen kriterler kapsamında Gemlik YILPORT Limanı değerlendirilerek, eksik görülen boyut, kriterler ve engeller için iyileştirme önerileri ve stratejiler sunulacak. Limanda mavi büyüme ile ilgili departmanlar kurulmasına rehberlik edecek olan BTÜ akademisyenleri yeni iş kolları yaratılması sağlamak ve üniversite-liman iş birliği çerçevesinde öğrencilerin bu departmanlar için yetiştirilmesine de öncülük edecek. Gerçekleşecek işbirlikleri ile atıkların bertaraf edilmesi, karbon ayak izinin ve su izinin azaltılması, yenilenebilir enerji yatırımlarının planlanması için fizibilite çalışmalarının yapılması da hedefleniyor.