Bursa'da, denize giren çocuklar ölü bir yunusla karşılaştı.

Olay, Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı sahilinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, havaların ısınmasıyla birlikte denize giren çocuklar, yüzdükleri sırada suyun üstünde bir balık gördüler.

Bir süre ne olduğunu anlamaya çalışan çocuklar, balığın ölü olduğunu fark ettiler. Bunun üzerine yüzerek balığı sudan çıkardılar ve sahile taşıdılar. Yunusun bir tekne ya da feribotla çarpışması sonucu öldüğü düşünülüyor.

Çocuklar, bir süre sonra yunusu sahilde gömdüler.