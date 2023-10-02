Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, depremlerin hızla unutulduğunu vurgulayarak, Bursa'da bulunan 1 milyon yapının yüzde 30-35'inin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Aktaş, 6 Şubat depremi sonrasında akademik odalarla birlikte başlattıkları bina testlerinin ücretsiz yapılmasına rağmen sadece 1000 binanın başvuruda bulunduğunu belirtti. Başkan Aktaş, bu testlerin sadece binaların sağlamlık durumunu kontrol etmek amacıyla yapıldığını ve vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini dile getirdi.

Aktaş, Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı ile birlikte yürüttükleri "Dirençli Bursa" projesinde yüzde 80 oranında ilerleme kaydedildiğini ve Bursa'nın tam anlamıyla röntgeninin çekilmiş olacağını söyledi. Ayrıca, yıl sonu itibariyle Altıparmak Çarşamba, Hocahasan ve Ahmetpaşa Mahallelerini içeren bir bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarına başlanacağını müjdeledi.

Başkan Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından yürütülen Deprem Riskini Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi ile depreme karşı daha dayanıklı bir Bursa oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Bina testlerinin sonuçlarının bağlayıcı veya cezai bir yaptırımı olmadığını vurgulayan Aktaş, bu testlerin sadece binanın sağlık durumunu belirlemek amacıyla yapıldığını ve vatandaşları tedirgin etmeyeceğini ifade etti. Başkan Aktaş, vatandaşları, binalarının güvenliği için sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 1 milyon binanın bulunduğu Bursa'da, bu yapıların yaklaşık yüzde 35'inin sorunlu olduğunu belirtti. Aktaş, 1999 depreminin ardından getirilen 2001 yönetmeliğiyle inşa edilen binalarda sıkıntı olmadığını ancak yaklaşık yüzde 30-35'lik bir bölümünün sorunlu olduğunu tahmin ettiklerini ifade etti. Bursa'nın hızla büyüdüğünü ve sanayi ile geliştiğini vurgulayan Aktaş, şehir girişlerinin önemli olduğunu belirtti. Özellikle İzmir ve Ankara'dan giriş yapılan bu bölgelerin önemli merkezler olduğunu söyledi.

Aktaş, Beşyol Kavşağı olarak bilinen bölgede yapılan kentsel dönüşüm projesinin, bu alandaki çöküntüyü gidermeyi ve daha sağlam binaların inşa edilmesini amaçladığını ifade etti. Ayrıca, Beşyol Kavşağı'nın ortasından geçen T2 metro hattının daha hızlı ilerlemesi ve trafik akışının düzeltilmesi için yeni kavşaklar yapılacağını açıkladı.

Aktaş, kentsel dönüşümün belediyeler için en zor görevlerden biri olduğunu belirterek, 6 Şubat depreminin Türkiye'nin deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, depremden önce zemin tanıma çalışmaları yaptıklarını ve binaların durumunu anlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hocahasan, Ahmetpaşa, Çarşamba ve Selimiye Mahallelerini içeren Altıparmak bölgesindeki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Aktaş, akademik odalarla işbirliği içinde olduklarını ve yıl sonunda bu projeye başlayacaklarını müjdeledi. Aktaş, kentsel dönüşümün zor bir süreç olduğunu ancak vatandaşların güvenli bir yaşam sürmeleri için bu çalışmaları yapmak zorunda olduklarını ifade etti. 6 Şubat depremi öncesinde kentsel dönüşümün daha önce gerçekleştirilmiş olsaydı, bu acıları yaşamamış olabileceklerini dile getirdi.