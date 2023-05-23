Bursa'nın Ulus Mahallesi'nde 15 yıllık park ve sonrasında deprem toplanma alanı olarak belirtilen yer bir gecede inşaat sahasına çevrildi.

Bursa'nın Ulus Mahallesi'nde oturan vatandaşların çocuklarıyla vakit geçirdikleri park bir gecede inşaat alanına çevrilmesi sakinleri isyan ettirdi. .

Ulus Mahallesi Hüma Hatun kentsel dönüşümden ev alan site sakinleri; "Ben site sakiniyim 4 yıl oldu buradan ev aldım. Bu alan 15 yıldır çocuk parkı ve konutlar yapıldıktan sonra deprem toplama levhası getirilip takılarak çocuk parkı ve deprem toplama merkezi ilan edildi. Şimdi hiçbir bilgilendirme yapılmadan burası da kentsel dönüşüm projesine dahil edildi. Bir günde çocuk parkı söküldü. Deprem toplama alanı levhası kaldırıldı. Etrafı özel şirket personelleri tarafından kapatıldı" yorumunda bulundu.

Konu ile ilgili encümenlerden ve belediyeden bilgi istediklerini " O iş bitmiştir" sözüyle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, "Hepsini bir tarafa bırakalım, geçen depremde bizim toplama alanı olarak gösterilen yer bugün yok! 2 bin 500'e yakın sitede deprem anında nerede, nasıl toplanacaklar ve uygulamadan nasıl böyle bir proje imza atmışlar? Akla mantığa uygun bir şey görmüyorum. Bunun kim tarafından, ne için yapıldığını resmi kurumlardan açıklama yapmalarını ve müdahale etmeleri konusunda rica ediyoruz" diyerek dert yandılar.