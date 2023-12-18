Vatandaşlar, Bursa'daki 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından üzerindeki tedirginliği atamazken şehirde deprem olmaya devam ediyor.

Bursa Gemlik'te bugün art arda 4 deprem meydana geldi.

Sabah saat 08:29'da Marmara Denizi'nde (Gemlik Körfezi) meydana gelen 2.3'lik depremin ardından saat 10:25'te Gemlik Şahinyurdu'nda 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Daha sonra ise Marmara Denizi'nde (Gemlik Körfezi) saat 11:18 ve 11:20'de olmak üzere 1.6 ve 1.1 olmak üzere 2 sarsıntı daha meydana geldi.

Söz konusu sarsıntılar sonrası herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken ayrıntılar Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde paylaşıldı.