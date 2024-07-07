Bursa’nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün idaresinden çıkan minibüs devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Bursa’nın Karacabey ilçesi Arız Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün idaresinden çıkan minibüs devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kaza sebebiyle tek şeride düşen yol minibüsün kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.