Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Kültür AŞ, kentin kültür sanat hayatını zenginleştiren söyleşi ve etkinliklerle ünlü isimleri Bursalılarla buluşturuyor.

Radyoların enerjik sesi Doğancan Özadlı, geçtiğimiz pazar günü Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi sahnesinde dinleyicileriyle buluştu. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği programda Doğancan, radyo kariyeri boyunca yaşadığı gülümseten hatıralarını paylaştı. Seyircilerin de interaktif katılımıyla gerçekleşen söyleşide, kahkahalar eksik olmazken, salonu dolduranlar keyifli bir pazar günü geçirdi.

Programın sonunda hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektiren ünlü radyocu, kendisini dinleyicileriyle buluşturan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Bursa Kültür AŞ yönetimine teşekkür etti. Bursa Kültür AŞ Genel Müdürü Yankı İçöz ise Doğancan’a Bursa siluetlerinin resmedildiği özel bir hediye seti takdim etti.