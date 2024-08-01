Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Orhaneli Göynükbelen ve Gemlik Karacaali Gençlik Kampları, gençlere doğanın kalbinde eğlenceli ve eğitici aktivitelerle dolu bir deneyim yaşatıyorBURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Orhaneli Göynükbelen ve Gemlik Karacaali Gençlik Kampları, gençlerin yaz tatillini dolu dolu geçirmelerine olanak sağlıyor.

11-17 yaş arasındaki gençler için düzenlenen toplam 11 dönemlik kamp programlarında, basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, mini golf, badminton, tenis, bocce, cornhole, dart, matrak, okçuluk, mangala, kano, binicilik, paintball gibi birçok spor dalında aktiviteler düzenleniyor. Gençlerin zamanlarını verimli geçirebilmeleri için kamp dönemlerinde kültürel ve sanatsal faaliyetler de yer alıyor. Ebru sanatından makromeye, boncuk ve taş boyamadan tiyatroya kadar birçok eğlenceli programa katılan gençler, kaliteli zaman geçirme fırsatı yakalıyor. Ayrıca Orhaneli Göynükbelen Doğa Kampı’na katılan gençler, Sadağı Kanyonu gezisine de katılma imkânı buluyor.

Her iki gençlik kampından da konaklama ve yeme içme dahil olmak üzere ücretsiz yararlanan Bursalı gençler, kamp süresince cep telefonu ve diğer elektronik aletlerden uzak kalarak yeni arkadaşlıklar edinip sosyal becerilerini geliştirme fırsatı yakalıyor.