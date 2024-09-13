Yıldırım Belediyesi, Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi'ni büyük bir yenileme projesi ile modern bir yaşam merkezine dönüştürüyor. 7 bin 350 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen yeni tesis, Yıldırım'daki vatandaşlar için spor ve sosyal etkinliklerin merkezi olacak.Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Mevcut spor tesisnin yıkılarak yerine inşa edilen bu projede, çocuklar için cimnastik, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, karate ve taekwondo salonları, kadın ve erkekler için fitness salonları yer alacak.

Ayrıca modern bir kitap kafe, kütüphane ve teknoloji araştırma ve geliştirme merkezi de proje içerisinde yer alıyor.

ADETA BİR YAŞAM MERKEZİ

Yıldırım'da yaşayan vatandaşlar, bu projeyi heyecanla beklediklerini belirterek, “Yıldırım’da böyle bir yaşam merkezine ihtiyaç vardı. Hem spor yapılabilecek hem de sosyal aktivitelerle zaman geçirilebilecek olan bu yeni merkez, bize yakınlığıyla da gözdemiz olacak.” dedi.