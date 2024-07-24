Üçevler mahallesi Dumlupınar Caddesi boyunca uzanan yol sık sık kazalara sebep oluyor. Ağır vasıtalar ve otobüslerin de sıklıkla kullandığı yolda trafik ışıklarının da olmaması vatandaşın tepkisini çekiyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Üçevler Mahallesi, Dumlupınar Caddesi boyunca uzanan yolda sık sık kazaların meydana gelmesi vatandaşların tepkisini çekiyor.

Buranın, ağır vasıta ve otobüslerin de çok sık kullandığı bir yol olduğunu dile getiren vatandaşlar, kavşağa trafik ışıkları istiyor.

Dumlupınar Caddesi’nden Dilara Sokağa dönen bu kavşakta hemen hemen her gün kaza olduğunu ifade eden vatandaşlar, can güvenlikleri için derhal tedbir alınmasını talep ediyor.