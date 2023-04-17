Bursa Motogezzi Motosiklet Grubu, Dünya Hemofili Günü’ne dikkat çekmek ve hastalığa farkındalık oluşturmak için Bursa’da dev bir organizasyon gerçekleştirdi.

Bursa Motogezzi Motosiklet Grubu, dikkat çeken bir sosyal sorumluluk projelerine imza attı. Tüm dünyada, Dünya Hemofili Federasyonu Kurucusu Frank Schnabel’in doğum günü olan 17 Nisan’da kutlanan Dünya Hemofili Günü’ne dikkat çekmek ve hastalığa farkındalık oluşturmak için, Bursa Motogezzi Motosiklet Grubu, Bursa Hemofili Derneği ve Vosgarage16 işbirliği ile Bursa’da Uludağ Üniversitesi Çocuk Onkoloji ve Hemetoloji Bölümü’nden başlayıp Nilüfer Belediyesi önüne uzanan güzergahta 150 motosikletten oluşan grup, Hemofili farkındalık korteji düzenlendi. Bursa Motogezzi Motosiklet Grubu adına konuşan Utku Güloğlu, kalıtsal bir kanama bozukluğu olan Hemofilinin, her 5 bin erkekte bir görülen ve kanın pıhtılaşmaması sonucu oluşan bir hastalık olduğunu söyledi.

“Hayatlarının her döneminde yaşıyorlar”

Bu etkinliğin yapılmasındaki hedeflerinin hemofili hastalığına dikkat çekmek, insanların bu hastalık hakkında bilgi ve fikir sahibi olmalarını sağlamak olduğunu dile getiren Güloğlu, “Hemofili hastaları sıkıntılarını çocuk yaştan başlayarak hayatlarının her döneminde yaşıyorlar. Top oynamaktan, koşmaktan, düşmekten, çarpmaktan, tehlikeli sporlarla uğraşmaktan, ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaktan her zaman kaçınmaları gerekiyor. Bu kortej sayesinde 1 kişi bile internete girip bu hastalıkla ilgili araştırma yapar ve bilgi sahibi olursa bu hastalığı taşıyan bir tanıdıkları, arkadaşları, akrabaları olduğunda bu kişilere yaklaşımları daha farklı olacağını düşünüyoruz. Bu tür sosyal sorumluk projelerinde yer almaktan Bursa Motogezzi olarak mutluluk duyuyoruz" dedi.