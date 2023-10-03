WORLDEF E-Ticaret Vakfı’nın organize ettiği Bursa E-Ticaret ve E-İhracat Eğitim Konferansı’nda e-ticaret ve e-ihracatın geleceği masaya yatırıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda görev yapan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ev sahipliğinde düzenlenen WORLDEF E-Ticaret Vakfı’nın organize ettiği Bursa E-Ticaret ve E-İhracat Eğitim Konferansı’nda e-ticaret ve e-ihracatın geleceği konuşuldu.

Konferansın açılışını WORLDEF Ventures Grup Pazarlama Direktörü Sedat Ateş yaparak, Bursa’nın e-ticaret ve e-ihracat alanında sunabileceği potansiyele dikkat çekti. Ateş, "Etkinlik oldukça verimli geçti. Katılımcıların ilgisi ve etkileşimi, beklentilerimizin üzerindeydi. Etkinlik süresince, iş dünyasının güncel gelişmeleri, stratejileri ve geleceğe yönelik öngörülerimizi paylaştık. Etkinlik esnasında canlı networking yaptık. Ayrıca, katılımcıların sorularını yanıtlamak ve daha fazla bilgi sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Katılımcılarımızın, bu etkinlikler sayesinde yeni bilgiler edinip iş dünyasında daha başarılı olmalarını umuyoruz. Bu bizi Antalya etkinliği için daha da heyecanlandırıyor. Antalya etkinliği, 23-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve bu tarihlerde katılımcılarımıza hem eğitici hem de keyifli bir deneyim sunmayı hedefliyoruz" dedi.

BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Zeki Durak, Bursa’nın Türkiye’de e-ticaret sıralamasına dikkat çekerek dördüncü sıradaki konumunun sadece başlangıç olduğunu, şehrin bu alandaki potansiyelinin çok daha fazla olduğunu vurguladı. Uludağ İhracatçı Birlikleri Uzmanı İsmail Samet Eser ise e-ihracatın ekonomik faydalarını ve devlet teşviklerini, katılımcılara daha verimli iş modeli oluşturma perspektifiyle sundu.

Verilen bilgiye göre; WORLDEF ANTALYA etkinliğinde e-ticaret ve e-ihracat sektöründen 5 bin katılımcı bekleniyor. 3 gün sürecek olan etkinlikte çalıştaylar, workshoplar, oturumlar ve B2B eşleşmeler yapılarak ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor. Dışarıdan katılımcılara açık olacak etkinlik, katılımcılara networking imkanları sağlayacak.