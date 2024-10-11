Bursa’da yaşan vatandaşlar, fırınlarda ekmek gramajının denetlenmesi için ilgili kurumları göreve davet etti.Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Bursa’da ekmeğe yapılan zammın ardından gözler gramaja çevrildi. İGFA muhabirine açıklamalarda bulunan vatandaşlar, Belediye, Sağlık ve Tarım ekiplerinden oluşan denetim ekibini göreve davet etti. Gramaj eksikliği ile hijyenik kurallara uymayan fırıncılara cezai işlemin de yapılmasını isteyen Bursa’lı vatandaşlar, “Özellikle ekmeğe yapılan son zamlardan sonra gramajlarında düşüşler oldu. Fırınlarda üretilen ekmekler irili ufaklı çıkmaya başlandı. Ekmek gramajlarına dikkat edilmesi için Belediye, Sağlık ve Tarım ekiplerinden oluşan denetim ekibini göreve davet ediyoruz.

Kaynak: igf