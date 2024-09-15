Meslek liseleri ve sektör arasında köprüyü oluşturmak ve mesleki eğitimde istihdamın artırılması amacıyla Elektronikçiler Odası tarafından sektörel buluşma gerçekleştirildiBURSA (İGFA) - Meslek Liselerinin hak ettiği önemin ve değerin verilmesinin sağlanması, sektörde faaliyet gösteren kurumların da çalışmalarıyla ortak bir farkındalık oluşturulması amacıyla Botanik Garden’da düzenlenen etkinliğe Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş, Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit, 7.Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Müdürü Aziz Ereselli, Bursa Elektronikçiler Odası Başkanı Erkan Kırcalı, KOSGEP Müdürü Erkan Güngör, İŞKUR Veri Hazırlama Muhammed Şahin ve çok sayıda üye katılım sağladı.

Etkinliğin açılışında konuşan Elektronikçiler Odası Başkanı Erkan Kırcalı, kendilerinin göreve geldikleri iki yıldan beri sayısız etkinlik, sayısız program düzenlediklerini belirterek, "Bu gelecek kaygısının önüne geçmemiz gerekiyor ve konu beşlik başlığımızı da geleceğin ustaları diye adlandırdık. Saygıdeğer okul müdürü Ve bununla alakalı da böyle bir program yapmaya karar verdik. Odamız bünyesinde bugüne kadar sevgili meslektaşlarım, sevgili arkadaşlar 700 kişiye dokunmuşuz. Ustalık belgesi, usta öğreticilik belgesi, eğitimler, bilgisayar öğretimi, eğitimi sertifikası, MYK belgesi İki yılda bunlar gibi bir çok iş gerçekleştirdik” diye konuştu.

Oda bünyesinde bir akademi kurduklarını belirten Kırcalı, “ kendi bünyemizde elektro akademi olarak bir akademi kurduk. İnşallah bu akademi önümüzdeki günlerde daha aktif, daha güncel konulara değinerek daha iyi eğitimler verecek. Kalifiye eleman problemi var, ama bu beş yıl sonra kan gerer. Beş yıl sonraki hacmimiz yurt dışından şu an kızdığımız göçmenler var ya, daha fazlasını talep etmeye yönelik olacak. Çünkü eleman bulamayacağız, mesela ben bir haftadır eleman ilanı veriyorum gelen kişilere bakıyorum ne yazık ki durum içler acısı diyebiliriz. Biz yeni nesili buralara entegre edemiyoruz edemediğimizden dolayı da çok ciddi bir şekilde kayıplar veriyoruz. Bu kayıpların önüne geçmemiz gerekiyor” dedi.

HER İŞLETMEDE MUTLAKA 1 ÇIRAK OLMAK ZORUNDA

Yıllardır Türkiye’nin bir geleneği haline gelen Usta Çırak ilişkisi geleneğini devam ettirmek bizim asli görevlerimizden bir tanesi. Bizler geçmişimi yaşatırsak, geleceğimizi daha güzel inşa edebiliriz.Meslek liselerinden mezun olan yada aktif olarak çalışan öğrencilerin çıraklık programları ile sektörde kendilerine daha fazla yer açılmasının önemini vurgulayan Elektronikçiler Odası Başkanı Erkan Kırcalı, “ El işletmeye muhakkak bir çırak olmak zorunda, bunu bizler mutlaka yapmak zorundayız. Eğer biz bunu başaramazsak, ileride işimizi bırakabileceğimiz kimse olmayacak” dedi.

Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar Bursa'daki ticaret ve esnaf odalarının önemine değindi. Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle esnaf ve tüketicilere hizmet vermek için çalıştıklarını belirten Aslanlar, 23-29 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan etkinliklere katılımlarınız çok değerli . NACA kodlarıyla ilgili bir komite oluşturuldu ve bu konuda esnaf odalarımızda bizlere yardımcı oluyorlar. Meslek eğitimi konusuna da değinen Aslanlar; Bursa'daki meslek eğitimine katılım oranının yüksek olduğunu ve bu alanda yapılan yenilikleri aktardı. Sektör içi okullar ve entegrasyon konularının önemine vurgu yaparak, eğitim içeriklerinin netleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit, esnaf ve sanatkarlara yönelik kalifiye eleman yetiştirmenin önemine dikkati çekti. Üniversite öğrencilerinin yüksek maaş beklentileri yerine, meslek sahibi olmasının avantajları üzerinde durmalarını belirten Bilgit, “ Esnaf odalarının her bakımdan desteklenerek gençlerin de esnaf camiasına yönlendirilmesi çok önemli” dedi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş da aranan eleman sıkıntısının Türkiye dahil birçok ülkede sıkıntı olduğunu belirtti. Altıntaş, "Almanya gibi meslek eğitiminde rol model aldığımız ülkeler de bile böyle sorunlar yaşanıyor. Biz Bursa olarak diğer illerimize göre mesleki eğitim anlamında ve işletmelerimizin ilgisi anlamında oldukça şanslıyız. Orta öğretim düzeyindeki öğrencilerimizin %55’i mesleki eğitime dahil oluyor. Bursa’da 60.000 öğrencimiz mesleki eğitim alıyor. Ver yıl 15.000’den fazla öğrencimizi mezun ediyoruz. Son yıllarda hem ülkemizin hem de bakanlığımızın mesleki eğitime özel ilgisi var” diye konuştu.