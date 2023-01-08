Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, 2022 yılında il genelinde 9201’i yangın, 10016’sı arama kurtarma ve 215’i diğer itfaiye olayları olmak üzere toplam 19 bin 432 olaya müdahale etti. Toplam 4491 olayla arazi, otluk ve çöplük yangınları ilk sırada yer alırken, bunu 1691 olayla konut yangınları takip etti. Ayrıca 131 işyeri yangını ve 242 endüstriyel tesis yangınına müdahale edildi. Verilerine göre, Bursa’da 2934 olayla en fazla itfaiye olayının yaşandığı gün ise pazar oldu.

Vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından belediyelerin en hayati önem taşıyan hizmet alanını oluşturan itfaiye, yaptığı hizmetlerle Bursalılara güven vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından ekip ve ekipman anlamında ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güçlenen İtfaiye Daire Başkanlığı, Bursa’da toplam 557 personelle hizmet veriyor. Bütünşehir uygulamasının ardından merkeze uzak bölgelerde gönüllü itfaiyecilik uygulamasıyla 755 gönüllüyü de alev savaşçıları arasına katan İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2021 yılında 19 bin 164 olaya müdahale ederken, bu sayı 2022 yılında 19 bin 432’ye çıktı.

SAATTE BİR YANGIN ÇIKIYOR

Bünyesindeki 122 itfaiye aracının yanında 80 gönüllü istasyonda 121 traktör tankeri, 369 yangın dolabı ve 4 itfaiye aracıyla hizmetlerini yürüten Bursa itfaiyesi, 2022 yılında 9201 yangın, 10016 arama kurtarma ve 215 adet farklı olaylara müdahale etti. Bu verilere göre, 2022 yılında günde 25,2, saatte ise ortalama 1.04 yangın çıktı. Yine trafik kazaları, insan ve hayvan kurtarma faaliyetleri kapsamında günde 27.4, saatte 1,1 arama kurtarma çalışması yapıldı.

En çok itfaiye olayı 5206 ile Osmangazi’de yaşanırken, onu 2959 ile Nilüfer, 2869 olayla Yıldırım, 1845 olayla İnegöl ve 1251 olayla Gemlik takip etti. En fazla yangın 4491 ile arazi otluk ve çöplük alanlarında çıkarken, 1691 konut yangını, 749 taşıt yangını, 545 kontrol amaçlı çıkış yapıldı. 2022 yılında 858 trafik kazasına müdahale edilirken, 6174 hayvan kurtarma ve 1834 insan kurtarma faaliyeti yapıldı.

EN RİSKLİ GÜN PAZAR

Bursa itfaiyesinin yıllık veri değerlendirmesine göre, itfaiye olayları açısından en riski günün pazar olduğu ortaya çıktı. Yıl boyunca 2934 ile en fazla olay pazar günleri yaşanırken, cumartesi günleri 2863, Çarşamba günleri 2827, perşembe günleri 2804, pazartesi günleri 2780, cuma günleri 2704 ve salı günleri de 2520 olaya müdahale edildi.

Yine 2022 yılında 252 kurumda 26 bin 389 kişiye temel yangın eğitimi verilirken, 1769 işyerine itfaiye raporu verildi ve 299 işyerinde de yangın önlem denetimi yapıldı. Geçen yılın verileriyle günde en az 53 olaya müdahale eden itfaiye ekipleri, sadece yangınlarda değil can kurtarma hizmetiyle denizlerde de önemli bir performans gösterdi. Bursa sahillerinde 18 noktada 46 personelle verilen can kurtarma hizmeti sayesinde, yaz sezonunda 104 vatandaş boğulmaktan kurtuldu.

Sadece Bursa’da değil ihtiyaçlar doğrultusunda il dışında da önemli çalışmalara imza atan Bursa itfaiyesi, Muğla/ Marmaris’ te çıkan orman yangınlarına 4 araç ve 12 personel ile, Muğla/Datça’ da çıkan orman yangınına 4 araç ve 14 personel ile, Kütahya/ Emet ilçesinde çıkan orman yangınına 3 araç ve 6 personel ile, Manisa/Soma ilçesinde çıkan orman yangınına 2 araç ve 4 personel ile müdahale ederek, üstün performans sergiledi.

ÖNCE GÜVENLİK

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı ve yaşanılabilir şehri oluşturmanın en önemli şartlarından birinin güvenlik olduğunu söyledi. Can güvenliğinin tehlikede olduğu bir yerde kimsenin yaşamak istemeyeceğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu nedenle itfaiye, belediyecilik hizmetlerinde en hayati alanlardan biri. Gerek olası yangınlara anında müdahale gerekse can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi noktasında itfaiyemize ekip ve ekipman anlamında sürekli takviyeler yapıyoruz. Hemşerilerimizin can ve mal güvenliğini sağlamak için gerektiğinde kendi canlarını hiçe sayarak canla başla çalışan tüm arkadaşlarımı yürekten kutluyorum” diye konuştu.