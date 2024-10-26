Bursa Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, gençler arasında ekolojik okuryazarlığı artırmayı hedefleyen AB tarafından desteklenen Erasmus+ projesinin ulusal yaygınlaştırma toplantısı başarıyla gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Erasmus+ projesinin ulusal yaygınlaştırma toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Türkiye’den proje sorumluları İlyas AYYILDIZ ve Sezgin BALABAN ile Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Toplantıda, projenin gençler üzerinde bıraktığı etkiler, sürdürülebilirlik bilinci ve ekolojik okuryazarlığın yaygınlaştırılması üzerine konuşmalar yapıldı. Proje kapsamında gerçekleştirilen uluslararası hareketliliklerin detayları, öğrencilerin ve gençlik çalışanlarının ekolojik farkındalıklarının nasıl artırıldığı ve sürdürülebilir davranışlara yönelik kazandıkları yeni tutumlar hakkında bilgiler paylaşıldı.

Proje sonucunda geliştirilen eğitim materyalleri ve saha gezileriyle ilgili deneyimler, katılımcılarla paylaşıldı.

Toplantı, gençler arasında sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını teşvik etmeye yönelik çalışmaların devam edeceğini vurgulayan değerlendirmelerle sona erdi.