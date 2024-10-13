Bursa'nın geçmiş dönem Belediye Başkanlarından Erdem Saker'in ismi, Soğanlı Botanik Parkı'na verildi.BURSA (İGFA) - 1994-1999 yıllarında Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Erdem Saker’in adı Botanik Park'ta ölümsüzleştirildi. Parkınadı Erdem Saker Botanik Parkı olarak değiştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'ya sunduğu sayısız hizmetlerden biri olan Botanik Parkı ile şehrin “yeşil” kimliğine büyük bir katkı sunan önceki dönem başkanlardan Erdem Saker'e teşekkür etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bir isim değişikliğinden öte isminin hakkını teslim etme günü olduğunu söyledi.

"Erdem başkanımız yaptığı hizmetlerle sadece Bursa'mızda değil Türkiye'de de tanınan bir isim oldu" diyen Başkan Bozbey, "Yüz yıllarca anılan ve insanların buraya geldiğinde de keyifle onu anması arzumuzda. Böyle bir meclis kararı oluştu burada sizin huzurunuzda meclis üyesi arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Buranın peyzajını yapan Ahmet Yıldızcı'nın bir plaketinin olmasını istedi. Ama ben arkadaşlarıma da söyledim Erdem Saker'i biyografisini de bulunduracağız. Çünkü Erdem Saker'i buraya gelenlerin tanıması lazım. Bu ismin hepimize gurur vereceğini düşünüyorum. Sizlerin izinde yürümek gurur verici" diye konuştu.

1994-1999 yıllarında Bursamıza Belediye Başkanlığı yapmış Erdem Saker’in adını Botanik Parkı’nda ölümsüzleştirdik! Erdem Saker başkanımızın da katlımı ile parkımızın adını Erdem Saker Botanik Parkı olarak değiştirdik. Bursamıza sunduğu sayısız hizmetlerden biri olan Botanik… pic.twitter.com/escj0Hfbfv— Mustafa Bozbey (@mustafabozbey) October 13, 2024

İsim değişikliği ile yapılan törende duygu ve düşüncelerini paylaşan Erdem Saker, kendisi için çok heyecan duyduğu bir gün olduğunu belirterek, "Botanik Park'ın oluşumuyla ilgili bazı bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Ben bu toprakların korunması için adımlar atmanın azmindeydim. Burası yakın çevre yolunu yaptıktan sonra etrafında kentleşme olmasın diye korumaya aldık. Peyzaj projesini yapan Ahmet Cengiz Yıldızcı'yı anmak istiyorum. Gerek Botanik Park'ta gerekse Hayvanat Bahçesi'nde bir botanik koleksiyonu var. Park Bahçeler Müdürlüğümüze de rica ettim mevsimlik budama yapmayın diye hakikaten onlarda titizlikle takip ediyor. Bu vesileyle belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmalar sonrasında Erdem Saker ile Mustafa Bozbey birlikte ipi çekerek isim değişikliğini gerçekleştirmiş oldu.