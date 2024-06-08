Bursa’da bir evin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanlar kentin birçok noktasından görülürken itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Yangın, 18.15 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde bir evin çatısında başladı. Çatıdan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Öte yandan, çıkan dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.