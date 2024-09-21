Bursa’da evlerin önüne motosiklet çeken motokurye ile ev sahipleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ev sahiplerinden biri ise eline ne geçirdiyse balkondan aşağıya attı.

Olay, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önüne motosiklet çeken motokurye ile ev sahipleri arasında tartışma çıktı. Ev sahibi balkondan eline ne geçirdiyse aşağıya attı. Ev sahiplerinden biri olduğu öne sürülen kişi ise aşağıya inerek motokurye ile yumruk yumruğa kavga etti. Motokurye ile ev sahiplerinin kavgası polis merkezinde son buldu. Taraflar birbirinden şikayetçi oldular.