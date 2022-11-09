Bursa'da 4 katlı binanın 2'nci katında sobadan çıkan yangında Suriye uyruklu anne Amina (31) ile yaşları 1- 11 arasında değişen 6 çocuğu ve 2 yeğeni yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 4 kişi de dumandan etkilendi.

Yangın, gece yarısı merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Bıçakçı Bayır Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 2’nci katındaki evde çıktı. Evden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınırken, 3’üncü kattaki dairede mahsur kalan 3 kişilik aile, merdivenli araçla kurtarıldı.

YANGINA UYKUDA YAKALANDILAR

Yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri 8’i çocuk 9 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Yangında Suriye uyruklu anne Amina Eltaha Elmuse ile çocukları Yasir (1), Muhammed (3), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali Aljasem (10) ve yeğenleri Ahmed (10) ile Ali El Cesim (11) kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. 8’i çocuk 9 kişinin, yapılan ilk incelemede sobadan çıkan yangın sırasında dumandan zehirlendiği ve yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Bursa’da ikameti olan ailenin, geçici koruma kapsamında olduğu öğrenildi.

Yangın sırasında dışarıda olan baba Husseın Aljasem ise yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenerek, zehirlendi. Baba Aljasem Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, 3’üncü kattaki dairede mahsur kalarak dumandan etkilenen Suriye uyruklu anne Ahd Alajaj, baba Abdulfettah Abdullah Ibrahım ile çocukları Muhammed Halef ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise şunları kaydetti:

"Başımız sağ olsun. Gece yarısı çıkan bir yangın. İlk kat iş yeri. 4 katlı bir bina. Yangın 2’nci katta olmuş. Vefatlar 2’nci katta. 9 kişinin bulunduğu bir aile. Baba o esnada dışarıda. Bir anne ve 8 çocuk. Ama çocuklardan 6 tanesi bu anneye ait. Diğer 2’si ise yeğen. Çocukların doğum tarihleri 2011 ile 2021. Yani 1 yaş ile 11 yaş arası. İtfaiyeci arkadaşlarımız geldiklerinde 2’nci kat tamamen ateş almış. 3’üncü katta mahsur kalan 3 kişiyi arkadaşlar merdivenli araçla kurtarmışlar. Ama maalesef, çok küçük sabiler. 1 yaş ile 11 yaş arasında 8 tane çocuk ve bir de 1991 doğumlu Amina isimli anne vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Çok büyük bir acı. Tarifi gerçekten mümkün değil. Şu an Sayın Valimiz, emniyet müdürümüz, bütün yetkili arkadaşlarımız burada. Yangınla alakalı şu anda devam eden bir şey söz konusu değil. Büyük insan olsaydı belki kokuyu alırdı, kaçardı. Ama 1 yaş ile 11 yaş arası çocuklar, muhtemelen de uyku saati olduğu için hareket dahi edememişler."