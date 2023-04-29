Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de hafif yaralandı.

Kaza, Yenişehir-Bursa yolu ilçe stadyumu önünde meydana geldi. İddiaya göre, Bursa yönünden Yenişehir istikametine gelen 06 YN 6604 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Kahraman’a çarptı. Kamyonet, daha sonra Abdullah B.’nin kullandığı motosiklete ve yolda park halindeki 16 ABV 128 plakalı kamyonete çarparak zor durabildi. Feci kazada Ahmet Kahraman olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Abdullah B. ise Yenişehir Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.