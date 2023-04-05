Bursa’da okul çıkışı yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğu, servis minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Gözebağ Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresindeki 16 S 4666 plakalı servis minibüsü, okul çıkışı yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İnci Su Özmen’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan İnci Su ağır yaralandı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kestel Devlet Hastanesine kaldırılan İnci Su yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, servis sürücüsü E.B., Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İHA