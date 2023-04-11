Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üyelerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Bursa ve Ankara’da eş zamanlı yapılan operasyonda 13 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Bursa ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonrası FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği şüphelisi olan 16 kişiye yapılan operasyonda 13’ü yakalanarak gözaltına alındı.

13 FETÖ/PDY üyesinin Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.

Diğer 3 şüphelinin ise yakalama çalışmaları sürüyor.